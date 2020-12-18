شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 120 إشغالا تعرقل سير المارة وتعطل الحركة المرورية في حملة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز الأقصر، استمرار حملة المرافق ورفع الاشغالات في عدة مناطق، موضحا أن الحملة استهدفت قرية الرياينة وقرية الرزيقات وقرية المحاميد.

وقال «عاشور»، أن الحملة تمكنت من رفع ما يقارب من ١٢٠ إشغالا تعرقل سير المارة، وتعطل الحركة المرورية .

وأضاف، أنه تم رفع الإشغالات بأرمنت الوابورات بشارع الشباب وميدان السوق وشارع التحرير وشارع الشهيد وشارع المستشفى المركزي، ومنطقة ال١٤، كما تم رفع كافة الإشغالات والتعديات بالطرق السريع (مصر- اسوان ) الزراعي، مرورا بقرية الرياينة وقرية الرزيقات بحري والرزيقات قبلي وقرية المحاميد بحري والمحاميد قبلي، كما استهدفت الحملة أيضا طريق ساحل البحر بتلك القرى.

تمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤولي الإشغالات ومشرفين النظافة والتجميل.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف مجهودات حملات المرافق لرفع كافة الإشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولا بأول لتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.