شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تلغي الاحتفال السنوي بعيدها حفاظا على السلامة والصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، عدم إقامة الجامعة الاحتفال السنوي بعيدها هذا العام، حفاظا على السلامة والصحة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، والترتيب مع الكليات لتوزيع شهادات التقدير والجوائز التى كان سيتم تسليمها للمكرمين بالحفل بكل كلية ويقوم العميد بتسليمها.
وأضاف مبارك أنه وجه بضرورة التأكد من وجود الكوادر الطبية المدربة والكافية بالأماكن المخصصة للتعامل مع حالات الكورونا، الحد من التجمعات أو الإجتماعات أو الاحتفالات، وتأجيل المهرجانات العامة والجماهيرية حتي استقرار الأزمة، الإلتزام بمعايير الوقاية للأفراد والأماكن والمكاتب.
كما شدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية خلال انتخابات الاتحادات الطلابية التى ستنطلق يوم الأحد القادم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,701
-
تعافي
105,919
-
وفيات
7,015
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة المنوفية تلغي الاحتفال السنوي بعيدها حفاظا على السلامة والصحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.