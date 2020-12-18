شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلة المنيا» تعلن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنيا على مدار يومين مسابقة لحفظة القرآن الكريم كاملا، شارك فيها ١٩ طالبا وطالبة، وقام بالتحكيم في المسابقة الدكتور أشرف نجيب رئيس قسم العقاقير بالكلية.
وأعلن الدكتور محمد عبدالعزيز، عميد الكلية، الفائزين بالمراكز الأولي- فاز بالمركز الأول الطالب عبدالرحمن مؤمن محمد بالفرقة الرابعة إكلينيكي، وحصل على المركز الثاني الطالب حسام عبدالمنعم عبدالقادر بالفرقة الثانية، كما فازت بالمركز الثالث الطالبة وفاء محمد خلف بالفرقة الثالثة، وحصلت الطالبة آية على عيسي الطالبة بالفرقة الثالثة على المركز الرابع، وتقاسم المركز الرابع أيضا مكرر الطلاب آلاء عمر داخلي بالفرقة الخامسة، آية يحيي على بالفرقة الرابعة، محمود ناصر محمد بالفرقة الرابعة، والطالب وليد ناصر عشري بالفرقة الخامسة.
وقدم عميد الكلية الشكر لجميع الطلاب المشاركين بالمسابقة لما قدموه من مستوي رائع ومتميز في حفظ القرآن الكريم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,701
-
تعافي
105,919
-
وفيات
7,015
كانت هذه تفاصيل خبر «صيدلة المنيا» تعلن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة للقرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.