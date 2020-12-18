شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تبادل الخبرات بين الدول ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة وضع نموذج أو استراتيجية لتمويل المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وتحديد أفضل طرق الأداء والممارسات وتبادل التجارب والدروس المستفادة منها بين الدول وبعضها، كما يجب النظر لآلية مبادلة الديون ضمن مصادر تخصيص التمويل الوطنية كالميزانية الوطنية للدولة والقطاع البنكي بها، مما يتطلب تحول القطاعات المصرفية للدول لتكون أكثر اتساقا مع البيئة وأكثر مساهمة في تمويل مشروعات المناخ وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعمق في الاستثمارات الخضراء في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك حول مبادرة مبادلة ديون المناخ وأهداف التنمية المستدامة

وأكدت «فؤاد»، أن مصر خلال خطتها للتعافي الأخضر أعلنت عدد من الإجراءات في الشهور القليلة الماضية، حيث تم إعلان الطرح الأول للسندات الخضراء والتي تركز على قطاعي النقل وإدارة المياه ضمن آليات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، كما تم إصدار معايير الاستدامة البيئية كخطوة لتخضير الموازنة الوطنية، وتستهدف تنفيذ ٥٠٪ من مشروعات الخطة الاستثمارية القادمة للدولة طبقا لتلك المعايير والتي تم اعدادها وطنيا كنواة لإجراءات الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية.