شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الشؤون الإسلامية»: النبي أول من وضع نظامًا للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من وضع نظام الحجر الصحي والعزل فيما يتعلق بالأوبئة.
وأوضح هندي، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن النبي محمد ذكر في حديث شريف «إذا أصاب الطاعون قرية لا تدخل لها الناس ولا تخرج منها» في إشارة إلى أول نظام من أنظمة العزل الصحي، مضيفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من زيارة الشخص الذي يخشى أنه أصيب بمرض معدي على إنسان آخر حتى لا ينقل العدوى.
ولفت إلى أن الشخص المريض الذي يسعى للعلاج يأخذ الأجر والثواب، مردفا أن إهمال المريض لنفسه وعدم أخذه العلاج فإنه بذلك يخالف تعاليم الدين الإسلامي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,701
-
تعافي
105,919
-
وفيات
7,015
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بـ«الشؤون الإسلامية»: النبي أول من وضع نظامًا للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.