شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 85 ملف تصالح في مخالفات البناء بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى مغربي، رئيس مدينة سفاجا، الانتهاء من فحص ودراسة ‪ ١٢٠ ملفا من طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون.

أوضحت رئيس المدينة، أن اجتماع لجنة البت الفنية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته تم خلاله فحص ودراسة ١٢٠ ملفا، ‪ ‪ حيث تم قبول 85 بعد معاينتها على الطبيعة بالكامل، وتم استيفاء لبعض المستندات لعدد 35 لحين استكمال البيانات المطلوبة.

وأضافت رئيس المدينة، أنه جار دراسة الطلبات الجديدة، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرة إلى استمرار قبول استلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها.