الأردن تمدد موعد مغادرة العمالة الوافدة المخالفة دون غرامات حتى آخر مايو 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى عمان - الأردن، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان يشير إلى أن مجلس الوزراء الأردنى قرر تمدد موعد مغادرة العمالة الوافدة المخالفة دون غرامات حتى آخر مايو 2021.
وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان عن أن القرار جاء بموافقة مجلس الوزراء الأردنى على تمديد تاريخ الموعد النهائى مغادرة العمالة غير الأردنية أراضى المملكة للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لها حتى تاريخ 31 مايو 2021.
وقال الملحق العمالى : إن القرار يأتى نظراً للصعوبات والمعوقات التى تسبّبت بها جائحة كورونا، وإغلاق العديد من الدول لمطاراتها، الأمر الذى حال دون استفادة العديد من العمّال الراغبين بالمغادرة من هذه الإعفاءات
وجاء هذا التمديد بناءً على القرار السابق الذى كانت أعلنت عنه رئاسة الوزراء ووزارة العمل الأردنية إعفاء العمالة غير الأردنية المغادرة نهائيا لأراضى المملكة الأردنية "خروج بلا عودة" من غرامات الإقامة أو أية مبالغ تترتب عليهم، كـرسوم تصاريح العمل وأى رسوم أخرى مهما كانت مدتها، كما تستطيع العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة سحب مستحقاتهم من الضمان الاجتماعى واصطحاب أسرهم "الوالدين، والأبناء، والزوج أو الزوجة) .
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