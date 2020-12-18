شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 330 شابا وغلق 14 منشأة مخالفة بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 330 شاباً منهم 13 شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 999 شاباً، فضلا عن توفير 78 فرصة عمل، كما تم استخراج 493 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال سعفان فى بيان اليوم، إن المديرية انتهت من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1428 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالى 714 ألف جنيه .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشى مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى بالتفتيش على 134 منشأة، وإعادة التفتيش على 112 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 14 مذكرة غلق إدارى، فضلاً عن تلقى 36 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانونى حيال 7 شكاوى منهم، وشكوتين منهم مستوفاة، و 30 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 245 منشأة والإعادة على 95 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضراً، وتم تلقى 25 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين ودياً، وتحويل 12 منها للقضاء، وحفظ شكوتين، وتبقت 11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل بشركة الحمد للمقاولات والاستثمار العقارى .