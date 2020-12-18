شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تقرر إجراء فحص الـ PCR فى أماكن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى إعلان مهم من وزارة العمل بشأن إجراء فحص الـ PCR فى أماكن العمل.

وكشفت الملحق العمالي، عن أن وزيرة العمل لميا يمّين أصدرت تعميما يتعلّق بإجراء فحص الـPCR فى أماكن العمل وجاء فيه: استناداً إلى مقتضيات الصحة والسلامة المهنية فى المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، وحرصاً على صحة المواطنين والعاملين فى مختلف القطاعات الاقتصادية،

وفى إطار خطة الاستجابة والتحكم لمواجهة جائحة كورونا، لا سيّما ضمن أماكن العمل، توصى الوزارة، بناء على اقتراح لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما يلي:

أولاً: على المؤسسات والشركات العاملة على الأراضى اللبنانية والتى يساوى عدد العاملين فيها أو يزيد عن المائة أجير إجراء فحص الـPCR لجميع العاملين لديها، غير المخالطين لحالة مؤكدة، مخبرياً، أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك بصورة دورية، مرّة واحدة فى الشهر لكل عامل، وتعتبر تقنية الـ Pooling مقبولة فى هذا الإطار.

ثانيا: تعبئة الاستمارة على الرابط الالكترونى http://companypcr.net/ بعد صدور نتائج فحوصات الـPCR من المختبر.

ثالثا: بمجرد ارسال النتيجة إلى الرابط المذكور، تتلقى المؤسسة بريدا إلكترونيا، حيث يعتبر بمثابة إثبات على المساهمة والالتزام فى الإجراءات الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، ويجب أن تكون هذه النتيجة بحوزتهم إبرازها عند الطلب.