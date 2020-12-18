شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ تنفيذ مبادرة "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" فى 44 قرية بالمنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ مبادرة "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" فى 44 قرية بمحافظة المنيا، حيث وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون مع 8 جمعيات أهلية، وذلك بهدف تنفيذ الخطة.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن التنمية والحماية الاجتماعية والوعى هى ركائز وزارة التضامن الاجتماعى للعمل فى القرى الأكثر فقراً والأكثر تضرراً من الأحداث الطائفية بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية والمشكلة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2018، ومحافظ المنيا اللواء أسامة القاضى وكل الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية.

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تدعم العمل الأهلى لمواجهة الاتجاهات المتشددة دينياً وكافة أشكال العنف والتمييز الاجتماعى من خلال " الخطة الوطنية لتعزيز قيم وممارسات المواطنة بالمنيا" والتى بدأ تنفيذها فى 44 قرية بمحافظة المنيا الأكثر تضرراً من تحديات الفقر والتشدد الدينى والثقافي.

وتسعى الجمعيات لتنفيذ عدة أنشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر، حيث تم تخصيص 12 مليون جنيه لمدة عام من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة لتنفيذ التدخلات المطلوبة إلى جانب الموارد التى تم تدبيرها من خلال تلك الجمعيات الشريكة.

وبدأت الجمعيات الأهلية فى تنفيذ التدخلات التنموية والثقافية للخطة فى قرى المنيا منذ شهر سبتمبر 2020.

ووفقا لما تم إنجازه فى الفترة من سبتمبر- ديسمبر 2020، تم عقد لجان مجتمعية مدربة "لجان المواطنة" فى 44 قرية، وتم إعداد هذه اللجان على مفهوم المواطنة المصرية وقبول التنوع الدينى والثقافي، وتدريبهم على مهارات العمل الجماعى والتطوع ودمج كافة فئات المجتمع فى التدخلات التنموية والثقافية وذلك من أجل الحد من ظواهر التطرف والتشدد لدى الشباب والمجتمع.

وتضم كل لجنة 20 قيادة مجتمعية متنوعة، حيث تعكس معايير اختيار هذه اللجان التنوع الدينى والجيلى والجنسى والاشخاص ذوى الاعاقة فى المجتمع، كما تضم ممثلين من الجمعيات الأهلية المحلية والقيادات الشعبية بالقرى المشاركة.

وتم تنفيذ أول برنامج إعداد المتطوعين الشباب "شباب من أجل المواطنة"، ضم كمرحلة أولى إعداد 150 شباب وفتاة على قيم العمل التطوعى والعمل الجماعي، وعلى كيفية توظيف مهارات العمل التطوعى لدمج الشباب والشابات من خلفيات دينية واجتماعية متنوعة فى برامج تنمية وخدمة المجتمع، كما يهدف البرنامج إلى تنمية قيم المواطنة وقبول الآخر لدى الشباب بشكل علمى ومعاش.

وتم أيضا تنفيذ عدد 5 حملات للكشف المبكر عن الإعاقة استهدفت الأطفال فى 10 قرى مستهدفة وتحويلهم إلى أطباء متخصصين لتحديد التدخلات العلاجية اللازمة، كما تم تنفيذ 3 حملات لتوعية لأولياء الأمور ومعلمى الحضانات بالتطور الطبيعى للطفل والعلامات الأساسية للإعاقة عند الأطفال، والاساليب العلمية والتربوية للتعامل مع الطفل المعاق، بالإضافة إلى تنفيذ 8 قوافل طبية استهدفت الأسر الأكثر فقراً من مستفيدى تكافل وكرامة فى القرى المستهدفة وتقديم خدمات الفحص والعلاج فى التخصصات الطبية المختلفة وتحديد التدخلات الطبية اللازمة.

وتم أيضا تنفيذ برنامج (اعرف المنيا ) لزيارة الاماكن الثقافية والسياحية الفرعونية والمسيحية والإسلامية بالمحافظة بالتعاون مع هيئة الآثار بالمنيا، وذلك بهدف تعريف شباب القرى المستهدفة على الهوية المصرية الغنية بالتعددية الدينية والثقافية ويساهم فى تكوينهم على قبول ثقافة التعددية وقبول الآخر.

واستهدف البرنامج "كمرحلة أولى" 100 شاب وشابة من خلفيات اجتماعية دينية مختلف ويتضمن البرنامج زيارات للمعالم الثقافية الاساسية للمنيا وحوارات وتوعية لمناقشة معنى المواطنة، قيم المواطنة وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد ،أهمية المواطنة فى نجاح الدولة وتقدمها.

وفى إطار الشراكة مع صندوق "تحيا مصر" فى إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تم تضمين عدد 7 قرى من القرى المستهدفة بالمشروع بمركز المنيا، حيث تم توزيع سلع غذائية وبطاطين وملابس لعدد 1401 أسرة.