فوز معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة بجائزة أفضل مركز امتحانات للغة الصينية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة امتحانات اللغة الصينية الدولية مراسم توزيع جوائز أفضل مراكز امتحانات للغة الصينية عن عام 2020، والتى أعلنت فوز 32 مركز امتحان هذا العام من 1200 مركز امتحان حول العالم.
وفاز معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة هو مركز الامتحانات الوحيد الذى فاز بالجائزة عن مصر والدول العربية وقارة إفريقيا، كما أن هذه هى المرة الثانية التى يفوز فيها معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة بهذه الجائزة، حيث فاز بها من قبل فى عام 2017 .
معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة هو أول مركز امتحانات للغة الصينية فى مصر، ويقدم اختبارات HSK و HSKK و YCTوهى مختصة فى تحديد مستوى اللغة الصينية التحريرية والشفوية للكبار والأطفال.
ويعد معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة أول مركز امتحان للغة الصينية فى أفريقيا يجرى امتحانات اللغة الصينية اونلاين، وقد تم إجراء خمسة اختبارات أونلاين هذا العام.
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