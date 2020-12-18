شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 68 رحلة دولية وداخلية لنقل 7300 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية إلى 68 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 7300 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، عمان، كازابلانكا، تونس، لارناكا، دوالا، لندن، باريس، ميلانو، چنيف، امستردام، كوبنهاجن، ميونخ، روما، نيويورك ، أثينا، چوبا، برلين، فرانكفورت ، ڤيينا، بودابست، البحرين، نيروبي، أديس أبابا، أربيل)، بالإضافة إلى 10 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7300 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.