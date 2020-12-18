شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تقرر السماح للطلاب بحضور المحاضرات اختياريا دون درجات حضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إتاحة حضور المحاضرات الأسبوع المقبل لطلاب الكلية اختياريًا وبدون درجات حضور، وليس اجباريًا كما اقترح بعض طلاب الكلية وذلك فى إطار حرص الكلية على مصلحة جميع طلابها وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتواصل المباشر مع أستاذ المادة نظرا لقرب امتحانات الفصل الدراسى الأول، مع التنبيه المشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى ، وارتداء الكمامات الطبية حرصا على سلامة الطلاب.

وأوضحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، فى بيان توضيحى للطلاب منشور على الصفحة الرسمية للكلية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أن الكلية تسعى دائما لمصلحة طلابها، ومنذ بداية الفصل الدراسى الأول وقررت الدكتور هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام إنشاء وحدة للتواصل مع الطلاب لمراعاة الظروف الطارئة والأزمات التى تواجه الطلاب خلال العام الجامعى الاستثنائى.

وذكر البيان أنه مع ظهور حالات اشتباه فى الكلية قررت الكلية تحويل المحاضرات أون لاين من خلال منصة بلاك بورد حرصا على صحة الطلاب وعائلتهم، وأنه بعد امتحانات الميدتيرم واقتراب موعد امتحانات نهاية الترم الأول ومطالب الطلاب بالحضور للكلية تم الاستجابة لهم لتحقيق التواصل المباشر.