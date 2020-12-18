شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تعيد فتح طريق السويس الصحراوى بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق السويس الصحراوى بعد تلاشى الشبورة المائية من الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور، أغلقت طريق السويس من مناطق الكيلو 109 اتجاه القاهرة، والكيلو 54 اتجاه السويس، بسبب وجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع أى حوادث مرورية .

وتلقت غرفة الإدارة العامة للمرور، إخطارا من الخدمات الأمنية بطريق مصر السويس الصحراوي، مفاده وجود شبورة كثيفة، وعلى الفور تم إغلاق الطريق لحين انقشاع الشبورة، وتناشد الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات، توخى الحذر حفاظا على سلامتهم.