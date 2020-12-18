شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفع شعار "أغلبية بدون احتكار ولا استحواذ" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب وإعلان النتائج النهائية للانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، بدأت تتضح الصورة بشأن تركيبة مجلس النواب 2021، والتي تبشر بوجود مجلس متكامل من حيث التركيبة السياسية، ومن حيث وجود أغلبية ومعارضة، وضمان وجود تنوع وتعددية سياسية وحزبية، وعدم وجود احتكار للمقاعد والأغلبية داخل المجلس، وكذلك تمثيل كل فئات وطوائف المجتمع، وهو ما سيؤدى بالتأكيد إلى إثراء الحياة النيابية، لأن الاختلاف أمر صحى وإيجابي، فالجميع سيتسابق لطرح رؤيته وتصوراته للنهوض بالوطن ودعم المواطن، من خلال ممارسة الدورين التشريعي والرقابي.

وبالنظر لتركيبة مجلس النواب المقبل، نجد أن حزب مستقبل وطن فاز بالأغلبية، بعدد 316 مقعدا من إجمالي 567 مقعدا، ويتبقى تعيين رئيس الجمهورية لنسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وفقا لنص الدستور والقانون، وبعد تعيين هذه النسبة، سيصل إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب إلى 596 عضوا، وقانون مجلس النواب يحظر تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ما يعنى أن حزب الأغلبية سيظل هكذا بعدد مقاعده التي فاز بها وهو 316 عضوا.

وهذه النسبة هي أغلبية عادية وليست أغلبية احتكار واستحواذ، حيث سيكون هناك نحو 280 عضوا غير منتمين لحزب الأغلبية، بينهم نحو 94 عضوا مستقلين، وأعضاء منتمين لأحزاب المعارضة، وبالتالي لا احتكار ولا استحواذ، كما أن عدد أحزاب المعارضة في هذا المجلس زاد عن المجالس السابقة، وزادت نسبة مقاعد المعارضة.