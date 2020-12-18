شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يطلق اسم محمود ياسين على شارع طرح البحر تكريما لمشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن قراره بإطلاق اسم ابن بورسعيد ونجم مصر والوطن العربى الفنان القدير محمود ياسين على شارع طرح البحر 2، بالمحافظة، تكريمًا على مشوار عطائه الفنى وتتويجًا لدوره فى إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون.

وأضاف، محافظ بورسعيد، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه سبق وأن تم إطلاق اسمه على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافى "أوبرا بورسعيد"، تكريمًا له كرمز من رموز الفن وسفير الفن المصرى والعربى وفنان كبير ومشواره ملىء من الأعمال الفنية والدرامية فى السينما والمسرح والتليفزيون وتقديرًا لعطائه.

كان الفنان التشكيلى البورسعيدى أحمد الطوبجى، قد جهز لافتات شارع الفنان محمود ياسين بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لاختيار وإطلاق اسم الفنان محمود ياسين، على شارع طرح البحر 2، تخليدًا له وبإشراف مسؤلو حى الشرق ببورسعيد.

والفنان محمود ياسين ولد فى بورسعيد عام 1941 وتخرج فى كلية الحقوق وعمل محاميا لفتره قصيره ومن أبرز أعماله الفنيه أفلام الرجل الذى فقد ظله عام 1968 وشئ من الخوف عام 1969 ونحن لانزرع الشوك عام 1970 وأنف وثلاثه عيون عام 1972 والعاطفه والجسد عام 1972 والرصاصة لاتزال فى جيبى عام 1974.

وقدم أيضًا عددًا من المسلسلات الدينية والتاريخية فى الإذاعة والتليفزيون وحقق حلمه بتقديم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة على خشبة المسرح القومى ومسارح أخرى ومن أبرز أعماله المسرحية: "ليلى والمجنون والخديوى وحدث فى أكتوبر وعودة الغائب والزياره انتهت".

وقدم محمود ياسين، للسينما العديد من الأعمال أكثر من 150 فيلمًا ما بين عامى 68 و 2012 وامتلك صوتًا مميزًا وقويًا جعله يتولى مهمة التقديم والتعليق فى الكثير من المحافل والفعاليات الفنية والوطنية.