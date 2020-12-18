السكة الحديد تجرى اليوم تعديلات فى تركيب بعض القطارات الخطوط الفرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى هيئة السكة الحديد تعديلات فى تركيب بعض القطارات على الخطوط الفرعية بالوجه البحرى اعتبارا من اليوم الجمعة حيث تستبدل العربات المطورة ذات اللون الأصفر بعربات مميزة تشمل: - قطار 345 (الزقازيق-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 5:40 فجرآ . - قطار 382 (المنصورة-القاهرة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 10:40 صباحآ. - قطار 391 (القاهرة-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من القاهرة الساعة 4:35 عصرآ. - قطار 394 (المنصورة-الزقازيق) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:25 مساءآ. - قطار 47 (طنطا - دمياط) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:00 فجرآ . - قطار 54 (دمياط - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من دمياط الساعة 11:50 صباحآ . - قطار 56 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 2:20 ظهرآ . - قطار 67 (طنطا - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:25 عصرآ. قطار 66 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:00 مساءآ.

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