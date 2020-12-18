شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع موجة كورونا الثانية.. «بطريركية الإسكندرية» تفتح باب التبرع لعلاج المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، فتح باب التبرع لصالح مرضى ومصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال القمص إبرام أميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الكنيسة منذ ظهور فيروس كورونا خصصت خدمة لمرضى الفيروس، تتضمن توفير الاستشارات الطبية واستدعاء أطباء لإجراء التحاليل الطبية اللازمة للمريض فضلا عن توفير الأدوية لأى إنسان يحتاجها سواء كان مسلما أو مسيحيا، مشيرا إلى أن الكنيسة لا تتأخر في تلبية احتياجات أي مريض يقصدها بغض النظر عن ديانته من منطق إغاثة الملهوف.

وأشار إلى أن الفكرة جاءت انطلاقا من ارتفاع تكلفة علاج كورونا خاصة أن بعض الحالات تتطلب دخول مستشفيات خاصة، الأمر الذي يعتبر فوق طاقة السواد الأعظم من المرضى لأن تكلفتها مرتفعة، لذلك فتحنا باب التبرع كمساهمة من الكنيسة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين من مصابي فيروس كورونا.

أوضح الوكيل البابوى، أن موقف الكنيسة جاء كخطوة ضرورية تزامناً إلى دخول مصر الموجة الثانية من الوباء العالمي كورونا وارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، وارتفاع تكلفة الإقامة والعلاج بالمستشفيات والأدوية والخدمات الطبية، ما يشكل عبء كبير على المرضى من محدودى الدخل بشكل خاص، الأمر الذي يستدعى تقديم المساعدة انطلاقا من المسؤولية المجتمعية.

وقال إنه تم تحديد حساب على بنك القاهرة فرع سيزوستريس، رقم 0200_412_462 للتبرع من داخل وخارج مصر لصالح مرضى كورونا.