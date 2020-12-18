شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موضوع خطبة الجمعة في مساجد شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «الوقاية خير من العلاج».

أكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الشريعة الإسلامية أمرت بكل خير ينفع الإنسان، ونهت عن كل شر يضره، وأن الصحة من أعظم نعم الله تعالي لعباده، يجب الحفاظ عليها بأخذ أسباب الوقاية والحفاظ على النفس.

أضاف جمعة، أن من بين طرق الوقاية الحفاظ على النظافة الشخصية، وتجنب مخالطة المرضي وعزلهم عن الأصحاء، وأن من يشعر بأعراض مرضية عليه أن يبتعد عن مخالطة الناس حتي يمن الله عليه بالشفاء، كما يجب أخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض والفيروسات ومنها البعد عن التجمعات وعدم المصافحة والمعانقة والتقبيل والأخذ بالأسباب والتوكل على الله.

أشار جمعة، إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.