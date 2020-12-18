شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شمال سيناء» تناشد المواطنين التزام الإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت مديرية الأوقاف في محافظة شمال سيناء المواطنين التزام الإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد.

أكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المديرية بالتنسيق مع المديريات المعنية قامت بتطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، وذلك بخلاف التطهير الدوري للمساجد،وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وناشد «جمعة» المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة واحضار السجادة الخاصة بكل مصلي وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل.

ووجه جمعة خطباء وأئمة المساجد بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق والالتزام بالخطبة الموحدة وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.