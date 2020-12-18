شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مدفن صحي للقمامة ومصنع لتدويرها غرب العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن إنشاء مدفن صحي ومصنع لتدوير القمامة في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، حيث تم تسليم موقع العمل إلى الشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع.

وأكد بيان صادر عن المحافظة بشأن تضرر المواطنين من سكان حي الريسة السكاسكة وضاحية السلام من اشتعال النيران بالموقع، الذي سبق وأن استخدمه مجلس مدينة العريش في التخلص من القمامة والمخلفات شرق حي الريسة، وانبعاث الأدخنة التي يحملها الهواء إلى المناطق السكنية المجاورة على حسب شدتها واتجاهها.

أضاف البيان أن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وجه بوقف إلقاء القمامة والمخلفات بالموقع المشار إليه بصفة نهائية، واستخدام موقع بديل جنوب الطريق الدولي بالكيلو ١٧ غرب العريش .

أشار البيان إلى قيام مجلس مدينة العريش برد ودفن المخلفات والقمامة الموجودة بالموقع شرق الريسة، مع استخدام سيارات مياه في إطفاء النيران المشتعلة إذا لزم الأمر.

لفت البيان إلى التنسيق مع نقاط التفتيش والأكمنة المحيطة بالمنطقة لمنع دخول أي مواطنين إلى منطقة المقلب أو السماح بنبش القمامة أو فرزها، بجانب منع خروج أي مفرزات من المنطقة.

قال البيان إنه تم اختيار موقع بالكيلو ١٧ غرب المدينة لإنشاء مدفن صحي آمن للقمامة، وإنشاء مصنع تدوير، وتم بالفعل تسليم الموقع للجهة المنفذة.