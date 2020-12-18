شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 5 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة شمال سيناء 5 حالات شفاء جديدة من فيروس كوونا المستجد.
وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 5 حالات شفاء من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 184، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 878، مع ثبات عدد حالات الوفيات على مستوى المحافظة عند 52 وفاة منذ بداية الجائحة.
وأكد كامل، وجود 10 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و79 أخرى بالعزل المنزلى.
من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، من التهاون في الإجراءات الوقائية تجنبا للإصابة وانتقال العدوى بين المواطنين، مطالبا المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر للوقاية من الفيروس.
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