شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فصل لمحو الأمية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشمال سيناء، عن فتح فصل لمحو الأمية، ضمن مبادرة «سيناء بلا أمية» والتي تنفذها الجمعية.

قالت أماني غريب المدير التنفيذي للجمعية، إنه جري افتتاح فصل محو الأمية في مقر الجمعية بالعريش بالتعاون بين الجمعية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة العريش والهيئة العامة لمحو الأمية، بحضور جمال أحمد الفقي، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بشمال سيناء، وريم سمير عبيد، مدرسة محو أمية، وعدد من قيادات الجمعية.

أشارت غريب، إلى أن الفصل التعليمي يستهدف المشاركين في برنامج «إنتاجنا» والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة للتنمية الاجتماعية، بهدف تمكين وتشغيل عدد 190 مستفيدا ومستفيدة من محافظة شمال سيناء وتأهيلهم للعمل في إنتاج المستلزمات الطبية، لمواكبة احتياجات المجتمع المحلى في الوقت الحالى نتيجة لوجود فيروس كورونا .

لفتت غريب إلى أن الجمعية تهدف إلى النهوض بالمجتمع وتمكين أفراده وخاصة الشباب والمرأة والطفل، اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة فرص دخل مناسبة لأفراد المجتمع.