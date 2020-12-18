شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مناطق بمركز فوه في كفر الشيخ السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، خلال بيان إعلامي عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي فوه لإجراء الصيانة الطارئة، السبت، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى 5 مساءا، وسوف يتأثر بالفصل مناطق؛ مبني المرور وصرف مساكن العلوي وبريد مساكن العلوي وفرن شكيبان وصرف الإسكان. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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