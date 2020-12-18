شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقاية خير من العلاج».. نص خطبة الجمعة الموحدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم المحدد من الوزارة، ويحمل عنوان: « الوقاية خير من العلاج ».

أكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لافتة إلى «ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة» .

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يتحدث الجزء الأول من الخطبة أن النصوص الشرعية أولت صحة الإنسان عناية خاصة وأمرت بالحفاظ عليها ودعت الى اجتناب ما يمكن أن يكون سببا في مرض الإنسان حيث يقول تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ) .

ويشير الجزء الأول من الخطبة إلى ان من صور الحفاظ على نعمة الصحة الأخذ بأسباب الوقاية ، ومن أساليب الوقاية التي حث عليها الإسلام الاهتمام بالنظافة العامة حيث يقول سبحانه ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ، كما حرص الإسلام على النظافة الشخصية ، ويستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل او يشرب غسل يديه ويقول ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) ، ومن أساليب الوقاية تجنب مخالطة المرضى ويقول صلي الله عليه وسلم ( إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ) .

يتحدث الجزء الثاني من الخطبة أن الوقاية لا تتنافى مع الإيمان والتوكل على الله ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن ناقته ( اعقلها وتوكل ) ، ونحن في ظروفنا الحالية نقول ارتد الكمامة وتوكل على الله ، نظف يدك وتجنب المصافحة وحقق التباعد الاجتماعي وخذ بجميع الإجراءات الاحترازية وتوكل على الله .

خطبة الجمعة - الوقاية خير من العلاج by Karima Hassan on Scribd