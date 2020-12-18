شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن قرية بمركز بيلا في كفر الشيخ الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مرفق مياه الشرب في قرية أبشان بمركز بيلا، عبر صفحته الرسمية، قطع مياه الشرب، الأحد المقبل، من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، الأحد، بسبب أعمال الصيانة بالمحطة. طالب مسؤولو المحطة خلال البيان المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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