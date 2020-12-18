شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يطالبون بتطوير البحث العلمى لمواجهة الأزمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيدون مطالب الاهتمام بالبحث العلمى لمواجهة الأزمات الصحية، أيد غالبية القراء مطالب الاهتمام بالبحث العلمى لمواجهة الأزمات الصحية. وأيد 94% من القراء مطالب الاهتمام بالبحث العلمى لمواجهة الازمات الصحية، بينما عارض 6% من القراء مطالب الاهتمام بالبحث العلمى لمواجة الأزمات الصحية.

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