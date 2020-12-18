شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: افتتاح 45 مسجدًا في 12 محافظة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت، سيتم افتتاح 45 مسجدًا اليوم الجمعة في 12 محافظة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 إلى 596 مسجدًا.

والمساجد التي سيتم افتتاحها هي على النحو التالي :

مديرية أوقاف جنوب سيناء :

م المسجد و عنوانه التنفيذ 1 وادي مكتب – بقرية وادي فيران – مركز أبورديس وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية:

م المسجد و عنوانه التنفيذ 2 أولاد بصالة - فيشا سليم - طنطا وزارة الأوقاف 3 نور الإسلام – العتوة القبلية – قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 4 السلام – طنبارة – المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحر الأحمر :

م المسجد و عنوانه التنفيذ 5 آل الشيخ – الغردقة – البحر الأحمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 6 الحسن والحسين – الغردقة – البحر الأحمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية:

م المسجد و عنوانه التنفيذ 7 الذهبية – زاوية رازين – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 8 الرضوان – قويسنا – مركز قويسنا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 9 السادات – البتانون – مركز شبين الكوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 10 الفتح – سروهيت – مركز منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القاهرة:

م المسجد و عنوانه التنفيذ 11 مسجد تحيا مصر – الأسمرات 3 محافظة القاهرة

مديرية أوقاف الفيوم:

م المسجد و عنوانه التنفيذ 12 عباد الرحمن – عزبة محمود عبد الخالق – طامية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13 الرحمن – عزبة عبد الرحمن سيد أحمد – قلمشاة – أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14 عفا الله – العزب – الفيوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15 النور – الفوز – الغرق – أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16 أبو سعدة – النصارية - أبشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف:

م المسجد و عنوانه التنفيذ 17 الرحمة – قرية شريف باشا مركز بني سويف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا:

م المسجد و عنوانه التنفيذ 18 الركاكبة – الشرقي سمهود أبو تشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 19 الرحمة – النجمة والحمران أبوتشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 20 الدقانوة – المحارزة – أبوتشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 21 عبد الرؤوف الشاذلي – الخرائقة - قوص جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الوادي الجديد:

م المسجد و عنوانه التنفيذ 22 نزلة الشبان المصرية – موط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 23 الروضة بالقصر – القصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 24 23 يوليو – موط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة:

م المسجد و عنوانه التنفيذ 25 الخلفاء الراشدين – دهشور – البدرشين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 26 مسجد الشمس – 6 أكتوبر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط:

م المسجد و عنوانه التنفيذ 27 مسجد النور – البوره مركز أسيوط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 28 مسجد درويش – العدر مركز أسيوط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 29 مسجد الرحمة – جبانة منفلوط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 30 مسجد الرحمن – نزلة عطية بمركز البدارى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 31 مسجد الحرمين– نزالى جانوب القوصية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 32 مسجد آل عرنوس - قرية الشناينى صدفا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 33 مسجد الرحمة – عرب التتالية القوصية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط:

م المسجد و عنوانه التنفيذ 34 وبالوالدين إحسانا – طريق بورسعيد – دمياط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 35 العزة – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 36 دار السلام - العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 37 رياض الجنة – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 38 الحسن – العنانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 39 الصادق الأمين – أولاد حمام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 40 أنس بن مالك – الخلفية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 41 السيدة زينب – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 42 البدري – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 43 الأنصار – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 44 المدينة المنورة – دمياط الجديدة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 45 الرحمة – الفؤادية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف