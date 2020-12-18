شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكلدانية تنظم اليوم البازار الخيرى السنوى بمقر البطريركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأب بوسل ساتي، المدبر البطريركى للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية فى مصر، عن افتتاح البازار الخيرى لكاتدرائية العذراء سيدة فاتيما للكلدان، هذا العام اليوم الجمعة، موضحا فى تدوينه على حسابه بموقع فيسبوك، أن البازار هذا العام سيكون أكبر من العام الماضى، وكذلك أكثر من حيث المعروضات.

وتابع الأب بولس ساتى :" شاركونا فى اليوم الميلادى فى سانت فاتيما الدخول بالكمامة وحفظ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ويبدأ من 11 صباحا بكورال ريسيتال الأمل وسيتم إضاءة شجرة الميلاد من السادسة والنصف حتى السابعة مساءً".

والكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، هى كنيسة تنتمى إلى المذهب الشرقى للكاثوليكية، الذى يضم كنائس مستقلة من أصل شرقى والتى تحتفظ بشعائرها وتقاليدها ولكن تعترف بسلطة بابا روما، والكنيسة نشأت فى القرن الخامس عشر ميلادى نتيجة انشقاق حصل فى كنيسة المشرق (والتى انقسمت بدورها عام 1964 إلى كنيسة المشرق القديمة وكنيسة المشرق الآشورية)، حيث اعتنق أتباع هذا الانشقاق مذهب الكثلكة وقد حملت هذا الاسم أى الكلدانية ليتم تمييز أتباعها عن أتباع كنيسة المشرق القديمة الذين لم يتغيروا للكثلكة، ويقطن أتباع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية اليوم فى مصر، والعراق، تركيا، سوريا ولبنان، بالإضافة لمهاجرين فى أوروبا وأمريكا وأستراليا.