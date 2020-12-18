شكرا لقرائتكم خبر عن احجز قبل الغلق: 100 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي.. تعرف على المكان والسعر والشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

باقي عشر أيام على عن غلق باب حجز الـ100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمنخفضي الدخل، الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ماهي أماكن الشقق المطروحة؟

في مدنية العبور الجديدة، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، ومدينة 15 مايو، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وأسوان الجديدة.

ماذا عن المساحات المطروحة؟

تتراوح مساحات الشقق المطروحة ما بين 75 مترا حتى 90 مترا .

ما هو موعد تسليم الوحدات؟

حددت الوزارة موعد التسليم خلال مدة لا تزيد على 36 شهرًا من تاريخ طرح الإعلان.

ماذا عن أسعار الوحدات وكيفية السداد؟

1- مقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ75 مترا، 12 ألف و500 جنيه، أما مقدم الوحدات ذات الـ90 مترًا، ويصل سعر الوحدة إلى 244 ألف جنيه، واما الوحدات ذات مساحة الـ90 مترا، فسعرها 310 آلاف جنيه.

2- يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ التي تبدأ في 1 أبريل 2021، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترا، و2600 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 مترا مربعا، ويسدد باقي قيمة الوحدة بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عام.

ما هي شروط المطلوبة للحصول على الوحدة السكنينة؟

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

4- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

5- الحد الأقصى لدخل الأعزب 4500 جنيه شهريا، بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

6- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا، بدلا من 40 ألف جنيه للمتقدم، يتم تحديدها وفقا للدخل وسن المتقدم.

7-لا يحق للمتقدم أو أسرته التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

8- - لا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.