شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد تحيا مصر بـ"الأسمرات 3" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، مسجد تحيا مصر بالأسمرات 3 ، بحضور وزيرى التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

ومن المقرر أن يؤدى خطبة الجمعة بالمسجد الدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإرشاد بديوان عام وزارة الأوقاف، ويتناول موضوع الخطبة: "الوقاية خير من العلاج" للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا بصفة خاصة.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شدد على عدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد أى مناسبات اجتماعية بالمساجد مراعاة للظروف الراهنة في مواجهة كورونا، موجها جميع الأئمة والخطباء الالتزام الكامل بالخطبة المقررة وموضوعه، والإسهام بجدية فى التوعية الواضحة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا، وأهمها الالتزام بالكمامة ومسافات التباعد، وبصفة عامة داخل دور العبادة أو خارجها، والبعد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصى عند الحضور إلى المسجد، والتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات مطلب شرعى ووطنى وإنسانى.

وأكدت وزارة الأوقاف على عدم فتح أى دار مناسبات، وعدم السماح بإقامة أى عزاء أو عقد قران أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وتشديد المتابعة فى ذلك، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، وخطبة الجمعة في حدود 10 دقائق ، وعدم السماح بأي نشاط آخر بالمساجد أو ملحقاتها دفعًا لانتشار فيروس كورونا.