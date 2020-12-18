شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ترانيم على أضواء الشموع بالكنيسة الأسقفية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر بترانيم الميلاد، وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع والترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن قررت إلغاء الاحتفال برأس السنة الميلادية "الكريسماس" هذا العام.

من جانبه قال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن الكنيسة قررت أن تقيم حفل الترانيم فى تمام السابعة مساء مع مراعاة عدد الحضور، وذلك التزامًا بقرار اللجنة التنفيذية للكنيسة الذى حظر الأنشطة كثيفة العدد تجنبًا لكورونا، كما شدد على التزام إجراءات التباعد الاجتماعى والكمامات والمطهرات حرصًا على السلامة والصحة العامة.

وتحتفل الكنيسة الأسقفية بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة 25 ديسمبر بمقر الكنيسة بالزمالك بينما، تم إيقاف احتفالات ليلة رأس السنة، وقد أعلنت تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بشأن الاستعداد للأعياد فى ظل جائحة كورونا، حيث أكد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى بيان، أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام مع متابعة المستجدات أولا بأول.

وقررت اللجنة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد فى 25 ديسمبر الجارى فى موعده الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع إتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد ويقام احتفال 25 ديسمبر بنفس الإجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة.