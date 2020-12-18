شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات تجنب مخاطر الدفاية الكهربائية فى فصل الشتاء.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يوضح فيه بعض النصائح للتعامل مع الدفايات الكهربائية خاصة مع دخول فصل الشتاء تصبح الدفاية الكهربائية أمر ضرورى لدى بعض المواطنين.

ونوضح بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية، وهى كالاتى: