شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية للبريد: تطوير تكنولوجى لـ1600 مكتب لتوطين التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه تم تطوير 781 مكتب بريد على مستوى الجمهورية إضافة إلى 800 مكتب تم تطويرها فى وقت سابق من إجمالى 4 آلاف مكتب مستهدف تطويره.

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن عملية تطوير البريد تشمل البنية التحتية والتكنولوجية، لافتا إلى أن التحول الرقمي والشمول المالي من الأهداف الأساسية التى تسعى وزارة الاتصالات إلى توطينها.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للبريد، أن عمليات التطوير لن تتوقف ومستمرة، لافتا إلى أن خدمات مصر الرقمية متاحة للجميع ويمكن التعامل معها بدلا من الذهاب إلى هيئة البريد.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.

واستعرض وزير الاتصالات موقف رفع كفاءة منافذ البريد، موضحا أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة ٧٨١ مكتبا بنهاية العام الجاري، وأن إجمالي عدد المكاتب المطورة بلغ ١٦٠٠ مكتب، ويتم تقديم خدمات الشهر العقاري من ٩٥ مكتبا، فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر١٥٠ مكتبا، وكشف أنه جار وضع خطة لدراسة عدد المكاتب القابلة للتطوير خلال عام ٢٠٢١.