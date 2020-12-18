شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسابقة مجلة "نور" للأطفال بمنظمة خريجى الأزهر عن أخلاق السيد المسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مسابقة "المسيحية في الإسلام"، بمناسبة قرب احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، تتضمن فكرة المسابقة 4 أسئلة حول أخلاق السيد المسيح -عليه السلام-، ومكانة السيدة مريم -عليها السلام-، وحقوق السيد المسيح -عليه السلام-، ومعاملة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- لأتباع المسيحية، كما ذُكرت في القرآن.

محاور البحث:

أخلاق السيد المسيح في القرآن والسنة.

مكانة السيدة مريم في القرآن.

حقوق السيد المسيح والسيدة مريم على المسلمين في القرآن والسنة.

معاملة النبي – صلى الله عليه وسلم – لأتباع المسيح.

شروط المسابقة:

يقدم البحث في ما لا يزيد عن 15 صفحة في ملف (PDF) موضح فيه بيانات الباحث والسن والهاتف.

يكون سن الباحث ما بين 13 – 18 سنة.

طريقة تسليم البحث:

يرسل على البريد الإلكتروني للمجلة:

[email protected]

الجوائز:

الفائز الأول 1500 جنيه.

الفائز الثاني 1000 جنيه.

الفائز الثالث 500 جنيه.

التحكيم:

يتم التحكيم عن طريق لجنة علمية متخصصة.

لن يُلتفت إلى أي بحث مخالف لشروط المسابقة.

آخر موعد لتقديم الأبحاث يوم 30 ديسمبر 2020 وتعلن النتيجة مع بداية يناير 2021.