شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تضع عدة إرشادات للوقاية من الحوادث أثناء الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماشيا مع تنبؤات هية الأرصاد الجوية باستمرار احتمالية هطول الأمطار حتى اليوم الجمعة تحذر الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور على مستوى الجمهورية قائدى السايرات بجميع أنواعها وأغراضها من السير برعونة على الطرق أثناء هطول الأمطار تجنبا لوقوع الحوادث.

ونصحت الإدارة العامة للمرور المواطنين من قائدى السيارات من السير بسرعات منخفضة، بسبب ضعف معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة، نتيجة سقوط مياه الأمطار.

كما نصحت السائقين بالتحكم فى عجلة القيادة جيداً، لأن سطح الطريق غالبا ما ييكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية. من خلال الزجاج الأمأمى

وطالبت"المرور" السائق بمضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حالة الضرورة ومن ثم تضمن ألا تنزلق السيارة فى أى اتجاه مع ضرورة استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو شمالا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين بجانب عدم الانشغال بغير الطريق. بطبيعة الحال.