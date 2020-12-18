فرج عامر مشيدًا بقرارات "عليا كورونا": الأهم تنفيذها لمواجهة تزايد الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لجميع القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال "عامر"، فى بيان له، إن الإجراءات التي قررتها الحكومة لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا مهمة، ولكن الأهم هو اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن تنفيذ القرارات الحكومية.

وأكد "عامر"، أن هناك إجراءات ستكون سهلة في تنفيذها مثل تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات ووضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة واستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.

وأشار إلى أن هناك قرارات أخرى تتطلب المتابعة لتنفيذها مثل حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة و غلق مراكز الدروس الخصوصية والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات ودراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، من الحكومة إصدار قرار بتوقيع الغرامات الفورية على مخالفي ارتداء الكمامات بدلا من دراسة إصدار قرارات لتطبيق مثل هذه القرارات خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية بضرورة الوعي والالتزام بتطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان "مدبولي" ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حيث جرى استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.