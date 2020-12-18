شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري ينعى أهالي حادث دار السلام ويشيد بقيادات الصحة: بذلوا جهدًا كبيراً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الإعلامي مصطفى بكري، خالص التعازي لأهالي الحادث الذي وقع بالأمس في مركز دار السلام أمام قرية الكشح الذي راح ضحيته العشرات من الوفيات والجرحى.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن ذلك الحادث وقع من أتوبيس قادم من قنا إلى القاهرة وسيارة ميكروباص كانت تمر في ذات الطريق وذات الوقت.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن هذا الصدام العنيف بين الأتوبيس والميكروباص أوجد وخلف عدد كبير من الوفيات والجرحى.

ووجه الإعلامي مصطفى بكري الشكر إلى قيادات وزارة الصحة والسكان الذين بذلوا جهدا كبيرا في تلك المنطقة وبذلوا جهدا كبيرا وعاشوا مع الناس لحظة بلحظة واستطاعوا أن ينقذوا البعض لكن البعض الأخر قد أسلم الروح بمجرد وقوع هذا الحادث الأليم.