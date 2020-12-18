ختام فعاليات الدورة الـ13 من «ملتقى الأقصر الدولي للتصوير»

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الدورة الـ13 من «ملتقى الأقصر الدولي للتصوير» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختُتمت مساء الخميس، فعاليات الدورة 13 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر.
وينظم الملتقي قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.
وأكد الدكتور محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، في بيان، الخميس، أن الملتقي يشهد دعماً من المحافظة، التي تتمتع بزخم فني وتاريخي عظيم، مشيراً إلي أن الملتقي أصبح نافذة للعديد من المبدعين المصريين والعرب والأجانب، في تعاون واضح ووثيق بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، موجهًا الشكر لقيادات وزارة الثقافة وعلي راسها أ.د ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية على الجهد المبذول لانجاح الملتقي.
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