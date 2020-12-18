شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس«المقاولون العرب» يتفقد المعهد الأكاديمي لجراحات القلب بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اليوم الخميس، بزيارة لمشروع المعهد الأكاديمي لجراحات القلب بجامعة عين شمس والذي ينفذه فرع مدينة نصر.

وشملت الزيارة شرحاً تفصيلياً للمشروع وجولة تفقدية للدورين الرابع والخامس حيث ينفذ المشروع على أكثر من مرحلة وتعد هذه المرحلة الأخيرة منه.

وشدد المهندس سيد فاروق على ضرورة إنهاء الأعمال بسرعة وكفاءة عالية حتى تستفيد الدولة من هذا الصرح الطبي في أقرب وقت.