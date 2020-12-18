شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 20 والغردقة 26 ... «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً الجمعة ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 20 درجة مئوية ، و كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 15 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 26 وتصل إليها الغردقة ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 04 درجات مئوية.
والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :
|
المدينة
|
المتوقعة
|
-
|
عظمي
|
صغرى
|
القاهرة
|
20
|
13
|
الاسكندرية
|
21
|
14
|
وادي النطرون
|
20
|
14
|
طنطا
|
19
|
13
|
شبين الكوم
|
20
|
13
|
دمنهور
|
19
|
14
|
بلطيم
|
20
|
14
|
مطروح
|
19
|
14
|
السلوم
|
18
|
11
|
سيوة
|
19
|
10
|
بورسعيد
|
21
|
14
|
دمياط
|
21
|
14
|
الزقازيق
|
21
|
13
|
المنصورة
|
20
|
13
|
الإسماعيلية
|
23
|
12
|
السويس
|
22
|
13
|
العريش
|
20
|
13
|
رفح
|
19
|
14
|
رأس سدر
|
23
|
13
|
نخل
|
21
|
07
|
نويبع
|
23
|
17
|
طابا
|
19
|
13
|
كاترين
|
15
|
04
|
الطور
|
23
|
15
|
شرم الشيخ
|
25
|
16
|
الغردقة
|
26
|
15
|
مرسى علم
|
25
|
15
|
الفيوم
|
21
|
10
|
بني سويف
|
21
|
10
|
المنيا
|
22
|
10
|
أسيوط
|
22
|
09
|
سوهاج
|
23
|
11
|
قنا
|
24
|
11
|
الأقصر
|
24
|
12
|
أسوان
|
25
|
12
|
ادفو
|
25
|
12
|
أبوسمبل
|
23
|
12
|
الوادي الجديد
|
23
|
07
|
شلاتين
|
25
|
18
|
أبورماد
|
24
|
18
|
حلايب
|
24
|
19
|
رأس حدربة
|
24
|
19
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,153
-
تعافي
105,719
-
وفيات
6,990