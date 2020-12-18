شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 20 والغردقة 26 ... «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً الجمعة ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 20 درجة مئوية ، و كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 15 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 26 وتصل إليها الغردقة ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 04 درجات مئوية.

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 20 13 الاسكندرية 21 14 وادي النطرون 20 14 طنطا 19 13 شبين الكوم 20 13 دمنهور 19 14 بلطيم 20 14 مطروح 19 14 السلوم 18 11 سيوة 19 10 بورسعيد 21 14 دمياط 21 14 الزقازيق 21 13 المنصورة 20 13 الإسماعيلية 23 12 السويس 22 13 العريش 20 13 رفح 19 14 رأس سدر 23 13 نخل 21 07 نويبع 23 17 طابا 19 13 كاترين 15 04 الطور 23 15 شرم الشيخ 25 16 الغردقة 26 15 مرسى علم 25 15 الفيوم 21 10 بني سويف 21 10 المنيا 22 10 أسيوط 22 09 سوهاج 23 11 قنا 24 11 الأقصر 24 12 أسوان 25 12 ادفو 25 12 أبوسمبل 23 12 الوادي الجديد 23 07 شلاتين 25 18 أبورماد 24 18 حلايب 24 19 رأس حدربة 24 19