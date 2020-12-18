شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: مد فترة «التصالح حياة» إلى السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن مد فترة تلقي طلبات مبادرة «التصالح حياة» والتي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، للتسديد عنهم المبالغ المستحقة على مخالفات البناء، على أن تتوفر معايير الاستحقاق لكي تتكفل المؤسسة بدفع قيمة التصالح دون أن يتكبدوا أي مبالغ مالية وهي:

• أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية ( الأكثر احتياجاً – محدودي الدخل أهالي السجناء- ذوى الاحتياجات الخاصة – المرأة المعيلة والمطلقات –العمالة الغير منتظمة – العاطلين عن العمل – مصابى الحروب والحوادث – كبار السن ).

• عدم وجود أي ممتلكات أخرى لدى طالب التصالح ( عقار – أرض- رصيد بالبنك – محال تجارية – سيارة).

• أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح، جدية الدفع 25 % من إجمالي قيمة المصالحة، سداد قيمة المصالحة أو سداد المقدم والتقسيط.

• وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقهم للدعم.

• أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه يتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل؛ وذلك بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وسيتم تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ .