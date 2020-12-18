شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الإفتاء يوضح حكم ترك صلاة الجمعة خوفا من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية تحافظ على الإنسان، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة "مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن من تحققت إصابته بفيروس كورونا، أو من يتم أمره بالعزل الصحي، فحرام عليه النزول لصلاة الجمعة، أو الاختلاط مع أى تجمع.
وأوضح أمين الفتوى، أن الشخص السليم الذي يخشى من الإصابة بـ كورونا فـ مرخص له ترك صلاة الجمعة في المسجد وصلاتها ظهرا فى المنزل.
وأكد خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.
ومن جانب أخر، أعلنت الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية، عن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – دار الإفتاء المصرية"، الإثنين القادم، عبر الإنترنت وبحضور سفير مصر بموسكو.
من جانبها، أكدت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، أنه سيتم إقامة دورة تدريبية لأعضاء مجلس العلماء وللأئمة في روسيا يقيمها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لمفتى العالم ويتم بثها من القاهرة، ولمدة يومين عبر الإنترنت، خلال يومى 21 و 22 ديسمبر 20 20.
وتشهد العلاقات المصرية الروسية، والمؤسسات الدينية فى البلدين، تقاربا وتعاونا وتفاهما كبيرا توج مؤخرا بالمشاركة فى أعمال الدورة الـ16 للمنتدى الإسلامي العالمي عبر تقنية الاتصال المرئي، والذى أقيم الخميس الماضى، من العاصمة الروسية موسكو، برعاية المفتي الشيخ راوي عين الدين الأمين العالم للمنتدى الإسلامي العالمي، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا.
وأكد المفتى الشيخ راوى عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا خلال كلمته الافتتاحية للدورة السادسة عشرة للمنتدى الإسلامى العالمى، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئى، على أن المعانى التى كانت وما زالت تنعكس فى مناقشات وتأملات المشاركين فى جلسات المنتدى الإسلامى العالمى، يتم التعبير عنها مباشرة فى الممارسة العملية.
وأكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس هيئات ودور إفتاء العالم، أنه يجب على القائمين على الإفتاء إداراك الواقع وما ينزل به من ظروف مثل جائحة كورونا التى تهدد البشرية واستقرارها، وما يوجب علينا أن نتكاتف كدول وشعوب وقادة ومفتين ورموز إسلامية من تكافل اجتماعى حول العالم ومراعاة الحكم الشرعى من الأخذ بالاحترازات لاشتداد الوباء.
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