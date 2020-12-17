شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حالة الطوارئ بمحافظات القناة لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على استمرار انتشار سيارات شفط المياه والفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ورفع دراجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهه الإمطار والتغيرات المناخية واتخاذ كافة الحيطة والحزر، بالإضافة إلى عمل الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحى، وتطهير شبكات الأمطار للاطمئنان على جاهزيتها.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، على متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، المراحل الأخيرة من أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة والتي امتلأت بالمياه، مؤكداً على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، وذلك من خلال حرص الشركة في التعامل مع الأوضاع الغير مستقرة لحالة الطقس، وتوفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة لخدمه مواطنى إقليم القناة.

وأضاف رئيس مياه القناة، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم لأول مرة على أعلى مستوى على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة من أمطار وسيول.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث طارئة أثناء فصل الشتاء والتعامل معها بشكل فورى وخاصة ما يتعلق بمياه الأمطار أو السيول واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.