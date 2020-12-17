شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الأسبوع الثاني للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إختتمت مديرية الشؤون الصحية باسوان فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي» لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور «ايهاب عماد حنفي» وكيل وزارة الصحة باسوان واشراف الدكتور «محمد عبدالمنعم سرور»، وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة.

وانطلق الأسبوع الاول للحملة خلال الفترة من 6 حتي 10 ديسمبر الجاري وذلك في مراكز دراو وكوم امبو ونصر النوبة كما إنطلقت المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 حتي 17 ديسمبر الجاري في إدفو شرق وادفو غرب واسوان وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى».

تأتي الحملة في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا.