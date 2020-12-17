شكرا لقرائتكم خبر عن «نيتشر» تحتفي باليوم العالمي للغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، الذي حدَّدته الأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر من كلِّ عام، أطلقت مجلة «نيتشر الطبعة العربية»، وهي النسخة العربية من دورية Nature الدولية، حملة بهدف دعم المحتوى البحثي العلمي باللغة العربية عبر النشر الرقمي، تتضمن عددًا خاصًّا عن مرض «كوفيد-19»، وسلسلة من المنشورات العلمية على مواقعها للتواصل الاجتماعي تستمر على مدار الأسبوع.

ويتضمن العدد مجموعة من التحقيقات والمقالات، تقدم معلومات شاملة عن فيروس «سارس- كوف- 2»، المسبب لمرض «كوفيد-19»، تشمل طرق حساب الحصيلة الفعليّة لوفيات الجائحة، ونظرة فاحصة على الفيروس، مع رسم توضيحي يبين التركيب البنيوي للفيروس، وطريقة إصابته لخلايا الجسم، ورسم آخر يشرح الطرق المختلفة لتطوير اللقاحات التي يأمل العلماء أن يوفروا من خلالها مناعة ضد الفيروس. كما تُلْقِي أستاذ علم الوبائيات والصحة السكانية بالجامعة الأمريكية في بيروت، غنى ممتاز، الضوءَ على وضْع أرقام الإصابات في المنطقة العربية، لتضعها في نِصابها الصحيح، وتفسّر الانخفاض النسبي للإصابات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتناول العدد الخاص آثار وباء كورونا على الصحة النفسية، ويركز على دراسة حديثة أجراها عدد من الأطباء النفسيين حول العالم لوضع إطار عمل للتعامل مع الاضطرابات النفسية الناتجة عن الجائحة.

ويتطرق العدد أيضًا إلى المستقبل، و«الحياة الطبيعية الجديدة» بعد كورونا، وخصوصًا التغيير الذي طرأ على المؤسسات الأكاديمية، والأزمات الناجمة عن هذا التغيير، وتنبؤات ما يمكن أن يكون عليه الوضع فيما بعد الجائحة.

ولأن هدف مجلة «نيتشر الطبعة العربية» نشر الأبحاث العلمية باللغة العربية الصحيحة والدقيقة، يقدم الملحق دليلًا مختصرًا عن كيفية محاربة ما هو مغلوط من المعلومات، وبالأخصّ تلك المتداوَلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلك الوسائل التي أصبحت مصدرًا رئيسًا للمعلومات يجذب مستخدميها على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية.

في هذا السياق، قالت علياء حامد، رئيس تحرير مجلة نيتشر الطبعة العربية، إنه «تزامَن مع تفشي مرض كوفيد-19 حول العالم ظهور وباء من نوع آخر، عُرف باسم الوباء المعلوماتي، تَمثَّل في انتشار كَمٍّ هائل من المعلومات الصحيحة، وغير الصحيحة. وليست الدول العربية بمنأى عن هذا الوباء. ولذا، سعينا لإتاحة معلومات موثقة ومدققة باللغة العربية، في محاولة منا لمواجهة هذا الوباء، الذي ربما يكون أخطر من الفيروس نفسه، حيث نؤمن في»نيتشر الطبعة العربية«بأنّ مِن حق جميع القراء الوصول إلى المحتوى العلمي بلغتهم الأم».

وقد تم تخصيص مساحة خاصة للعدد الخاص بمرض كوفيد-19 على الموقع الإلكتروني لمجلة «نيتشر الطبعة العربية»، حيث يمكن الاطلاع على المحتوى عبر هذا الرابط، بالإضافة إلى الاطلاع المجاني على باقي محتوى المجلة.

أما بالنسبة إلى أنشطة المجلة عبر منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، فتتضمن سلسلة من المنشورات المتنوعة التي تخدم هدف توصيل العلوم إلى المتحدثين باللغة العربية، ومنها، على سبيل المثال، سلسلة منشورات تقدم شرحًا موجزًا لبعض المصطلحات العلمية المترجمة من الإنجليزية، التي انتقاها فريق ترجمة وتحرير مجلة «نيتشر الطبعة العربية» من مئات المقالات التي تُرجمت منذ انطلاق المجلة في عام 2012.