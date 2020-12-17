شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لمحاميي الإسكندرية تحسم دمج نقابتي شرق وغرب المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للمحاميين بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، نتيجة التصويت على دمج نقابتى شرق وغرب الاسكندرية حيث حسم المحامون التصويت لصالح دمج النقابتين فى نقابة واحدة.

وشهدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالإسكندرية، إقبالا كثيفا مع منتصف اليوم في التصويت على الدمج والتي أقرها مجلس النقابة العامة للمحامين.

وتوافد المحامون على الإدلاء بأصواتهم على دمج نقابتي شرق وغرب المدينة، وشهدت لجان مجمع محاكم الإسكندرية إقبال شديد على عملية التصويت مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت اللجنه المشرفة على الجمعية العمومية، أن النصاب القانوني اكتمل وتجاوز ال٣ آلاف عضوا مت إجمالى ٢٣ الف محام ممن لهم حق التصويت بشرق وغرب المدينة موزعين على ١٧ مقر اقتراع بمحاكم الإسكندرية.

وبدأت عملية التصويت في الساعه التاسعه صباحا وأستمرت حتى الرابعه عصرا اليوم، وسط إشراف من النقابة العامة علي عملية التصويت وإجراء عمليه الاقتراع في صناديق شفافة بكارنية النقابة والبطاقة الشخصية.

المحامون يصوتون على قرار دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية

المحامون يصوتون على قرار دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية