شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مراكز محافظة قنا بمعدات نظافة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة استلام دفعة جديدة من معدات دعم منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وللنهوض بمنظومة النظافة بجميع مراكز المحافظة. وأوضحت السكرتير المساعد إن المحافظة استلمت 2 سيارة مكبس سعة 20 م3 مخصصين لمركز أبوتشت وفرشوط وقلاب سعة 12 م3 مخصص لمركز دشنا و2 سيارة قمامة صغيرة للوحدة المحلية لمركز قنا، بالإضافة إلى 100 حاوية جمع قمامة لمراكز قنا وقوص وقفط وفرشوط وأبوتشت. وأكدت أن المحافظة تسعى لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بالقطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاع النظافة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمي للمستوى الحضاري المرجو من المواطنين. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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