شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة يكشف سبب رفضه العمل مع أم كلثوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه رفض العمل مع ام كلثوم خاصة أنه كان الوحيد الذي لديه اورج هو والفنان الراحل عزت ابو عوف، لافتاً إلى أنه كان سيلعب المقدمة فقط، وباقي الوقت في الحفلة بدون عمل.

وأضاف الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه حان الوقت أن نحترم بعضنا كموسيقيين، مشيرا إلى أنه يأتي بأشياء من أعماق الريف تعطي درس وتوعية، وأنه ليس معتمد على الغرب.

وأوضح أن فرقة المصريين تتكون تحسين يلمظ، هاني الأزهري، إيمان يونس، ممدوح قاسم، يحيى خليل، ومنى عزيز، منوها بأن الفرقة تذكره بكل شيء حلو.

وأشار إلى أنه لحن للفنان أحمد عدوية، والفنانة نجاة الصغيرة، ومحمد ثروت، وعلي الحجار، ومحمد الحلو، ولبلبة، مؤكدا أنه دائما يقدم أشياء متفردة حتى لا يشعر بالملل، لافتاً إلى أنه يرى بريق معين في المطرب الذي ينوي أن يكون نجما.