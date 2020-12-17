شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر اعتبارًا من يوم 15 يناير 2021 وتقوم بالسماح بسداد الفاتورة دون غرامات حتى يوم 14 فبراير 2021، ثم تقوم بتحويل خدمة التليفون الأرضى إلى نظام الاستقبال ولمدة شهر آخر اعتبارًا من يوم 15 فبراير 2021، وترفع الخط من الخدمة موقتًا اعتبارًا من يوم 15 مارس 2021 مع فرض غرامة تأخير بسبب عدم سداد الفاتورة .

وتستطيع الاستعلام عن قيمة الفاتورة مباشرة من موقع الشركة على الانترنت أو عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات 140 من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورةر، ويمكنك معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وتظهر قيمة الفاتورة.. لمعرفة الفاتورة اضغط هــنـــــــــــــــا .

ويمكنك الآن التأكد من سداد فاتورة التليفون الأرضى عن شهر سبتمر من خلال الدخول على الموقع من خلال الرابط بأعلى وكتابة البيانات ووقتها ستخرج لك الرسالة التالية «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».

وتستطيع سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق أهمها:

السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات. الدفع الإلكتروني من خلال موقع الشركة.. اضغط هــنــــــــــا . بواسطة خدمة فورى. بواسطة ماكينات الصراف الآلى ATM لبنكي الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى بواسطة فودافون كاش.